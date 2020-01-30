Рийгикогу готовит заявление с осуждением позиции России по истории Второй мировой войны

Пресс-служба парламента сообщает, что инициаторами заявления выступили 73 члена Рийгикогу. Работать над документом будет комиссия по внешней политике.

"Заявление вызвано провокационными высказываниями властей Российской Федерации в связи с началом Второй мировой войны, фальсификацией исторической правды в интересах своей великодержавной идеологии и организованной в этих целях агрессивной компанией в СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы Рийгикогу.

В сообщение также отмечается, что оправданием пакта Молотова-Риббентропа и его секретного протокола Российская Федерация создает себе почву для продолжения агрессивной внешней политики в отношении соседних государств и всего западного мира.

В проекте заявления осуждаются попытки властей РФ переписать историю, показать главным виновником начала войны, прежде всего, Польшу, поделенную двумя агрессорами пактом Молотова-Риббентропа.

Парламент призывает правительство Эстонии поддерживать аутентичную историческую память и подчеркивает необходимость включения в школьные программы темы о преступлениях тоталитарных режимов и угрозах демократии.