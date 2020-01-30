Рийгикогу готовит заявление с осуждением позиции России по истории Второй мировой войны

Правление Рийгикогу приняло в четверг к производству проект заявления "Об исторической памяти и фальсификации истории", осуждающего позицию России по истории Второй мировой войны.
Пресс-служба парламента сообщает, что инициаторами заявления выступили 73 члена Рийгикогу. Работать над документом будет комиссия по внешней политике.
"Заявление вызвано провокационными высказываниями властей Российской Федерации в связи с началом Второй мировой войны, фальсификацией исторической правды в интересах своей великодержавной идеологии и организованной в этих целях агрессивной компанией в СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы Рийгикогу.
В сообщение также отмечается, что оправданием пакта Молотова-Риббентропа и его секретного протокола Российская Федерация создает себе почву для продолжения агрессивной внешней политики в отношении соседних государств и всего западного мира.
В проекте заявления осуждаются попытки властей РФ переписать историю, показать главным виновником начала войны, прежде всего, Польшу, поделенную двумя агрессорами пактом Молотова-Риббентропа.
Парламент призывает правительство Эстонии поддерживать аутентичную историческую память и подчеркивает необходимость включения в школьные программы темы о преступлениях тоталитарных режимов и угрозах демократии.
Как ожидается, рассмотрение заявления состоится в большом зале парламента 19 или 20 февраля.