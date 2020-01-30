Чт, 30.01.2020
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Рийгикогу готовит заявление с осуждением позиции России по истории Второй мировой войны

Рийгикогу. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees

Правление Рийгикогу приняло в четверг к производству проект заявления "Об исторической памяти и фальсификации истории", осуждающего позицию России по истории Второй мировой войны.

Пресс-служба парламента сообщает, что инициаторами заявления выступили 73 члена Рийгикогу. Работать над документом будет комиссия по внешней политике.

"Заявление вызвано провокационными высказываниями властей Российской Федерации в связи с началом Второй мировой войны, фальсификацией исторической правды в интересах своей великодержавной идеологии и организованной в этих целях агрессивной компанией в СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы Рийгикогу.

В сообщение также отмечается, что оправданием пакта Молотова-Риббентропа и его секретного протокола Российская Федерация создает себе почву для продолжения агрессивной внешней политики в отношении соседних государств и всего западного мира.

В проекте заявления осуждаются попытки властей РФ переписать историю, показать главным виновником начала войны, прежде всего, Польшу, поделенную двумя агрессорами пактом Молотова-Риббентропа.

Парламент призывает правительство Эстонии поддерживать аутентичную историческую память и подчеркивает необходимость включения в школьные программы темы о преступлениях тоталитарных режимов и угрозах демократии.

Как ожидается, рассмотрение заявления состоится в большом зале парламента 19 или 20 февраля.

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