Чт, 30.01.2020
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  • Фото: по магазину Konsum распространялся дым

Фото: по магазину Konsum распространялся дым

Из-за увиденного в магазине дымка на место моментально примчались три автомобиля спасателей.

ФОТО: Urmas Luik

Сегодня около 19 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что в магазине Konsum в Пайкузе распространяется дым.

ФОТО: Urmas Luik

Прибывшие на место спасатели проверили помещения магазина, но ничего, что говорила бы о пожаре, не обнаружили, пишет Pärnu Postimees.

Хотя перед магазином стояли три пожарные машины, посетители магазина даже не подумали, что что-то пошло не так: немногочисленные покупатели, которые гуляли по магазину, из-за пожарной тревоги не эвакуировались.

Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Виктор Саареметс сказал, что об увиденном в магазине дыме сообщили работники, но когда спасатели прибыли на место, дыма нигде не было.

«Все помещения были проверены», - отметил Саареметс.

Пресс-секретарь не смог сказать, от чего мог возникнуть в магазине дым.

Спасатели проверили все помещения магазина, но ничего указывающего на пожар не нашли. 

ФОТО: Urmas Luik

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