Поход за путевкой на чемпионат мира сборная Эстонии начала с разгрома британцев

В четверг, 30 января, мужская сборная Эстонии по флорболу (хоккей в зале) стартовала в отборочном турнире чемпионата мира в датском Фредериксхавне с разгромной победы над Великобританией со счетом 17:1 (5:0, 5:1, 7:0), передает Rus.Err.ee.
У сборной Эстонии хет-триком отметились Оливер Сави и Кен Пяхн, по дублю сделали Рикард Рюделль и Эгерт Унга, также отличились Роман Пасс, Патрик Карелиуссон, Кермо Ууэ, Стенвер Сави, Мортен Тальвисте, Танель Казенурм и Артур Окружко.
В другом поединке подгруппы В сыграют сборная Дании легко разобралась с исландцами - 12:4.
В пятницу эстонская команда сыграет с фаворитом подгруппы - сборной Дании. В субботу эстонских флорболистов ждет поединок с исландцами.
В подгруппе А выступают команды Швеции, Польши, Словении и Украины.