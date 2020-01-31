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  • Поход за путевкой на чемпионат мира сборная Эстонии начала с разгрома британцев

Поход за путевкой на чемпионат мира сборная Эстонии начала с разгрома британцев

Eesti koondis

ФОТО: Eesti Saalihoki Liit

В четверг, 30 января, мужская сборная Эстонии по флорболу (хоккей в зале) стартовала в отборочном турнире чемпионата мира в датском Фредериксхавне с разгромной победы над Великобританией со счетом 17:1 (5:0, 5:1, 7:0), передает Rus.Err.ee.

У сборной Эстонии хет-триком отметились Оливер Сави и Кен Пяхн, по дублю сделали Рикард Рюделль и Эгерт Унга, также отличились Роман Пасс, Патрик Карелиуссон, Кермо Ууэ, Стенвер Сави, Мортен Тальвисте, Танель Казенурм и Артур Окружко.

В другом поединке подгруппы В сыграют сборная Дании легко разобралась с исландцами - 12:4.

В пятницу эстонская команда сыграет с фаворитом подгруппы - сборной Дании. В субботу эстонских флорболистов ждет поединок с исландцами.

В подгруппе А выступают команды Швеции, Польши, Словении и Украины.

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