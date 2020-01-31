Поход за путевкой на чемпионат мира сборная Эстонии начала с разгрома британцев

В четверг, 30 января, мужская сборная Эстонии по флорболу (хоккей в зале) стартовала в отборочном турнире чемпионата мира в датском Фредериксхавне с разгромной победы над Великобританией со счетом 17:1 (5:0, 5:1, 7:0), передает Rus.Err.ee.