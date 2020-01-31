ПАСЕ потребовала от России прекратить военное вмешательство в Донбассе

В тексте документа члены ПАСЕ призвали Москву полностью выполнить минские соглашения и прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований в Донбассе, пишет DW.com.

Делегация РФ не согласна с текстом резолюции

Российская делегация в свою очередь выразила несогласие с текстом резолюции по целому ряду положений. Так, депутат Госдумы Николай Рыжак, отметил, что, несмотря на протесты Москвы, ассамблея усилила формулировку, приняв в ходе рассмотрения поправку, внесенную делегацией Украины.

"'После этого формулировка стала выглядеть так: «полностью выполнять "минские соглашения", участником которых является РФ», - цитирует Рыжака "Интерфакс". "Мы категорически не согласны с текстом резолюции", - заявил член делегации, депутат Госдумы РФ от Чечни Шамсаил Саралиев.

"В резолюции подчеркивается причастность России к крушению малайзийского рейса MH17 в 2014 году, что не соответствует действительности", - написал Саралиев в своем Telegram-канале.

О нарушениях прав ЛГБТИ в Чечне

В числе других требований ПАСЕ к РФ: отказаться от незаконной аннексии Крыма, безоговорочно и в полной мере сотрудничать с Международной следственной группой (JIT) и нидерландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в гибели рейса MH17.

Кроме того, депутаты ассамблеи ожидают от российской стороны эффективных мер по предотвращению нарушений прав ЛГБТ, в частности в Чечне, и полноценного сотрудничества с международным сообществом в расследовании убийства оппозиционера Бориса Немцова.

О ползучей аннексии Южной Осетии и Абхазии

Москву также призвали прекратить ползучую аннексию грузинских регионов - Южной Осетии и Абхазии, отмечается в документе.

Наконец, в Парламентской ассамблее Совета Европы выразили тревогу в связи с обострением негативных тенденций в области демократии, верховенства закона и прав человека в РФ.

Полномочия делегации РФ подтвердили

Ранее ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объеме и приняла новую процедуру, позволяющую исключить государство из организации, если оно пренебрегает правами человека.

Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого до этого избрали заместителем председателя ассамблеи.

В августе 2019 года занимавший пост премьер-министра России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга РФ по взносам в Совет Европы (СЕ) за 2017-2018 годы.

В конце января источник ТАСС в российских дипкругах утверждал, что Россия полностью выполнила все финансовые обязательства перед СЕ. Между тем официальный представитель генсека СЕ Даниэль Хольтген уточнил, что пени по задержанным выплатам достигают 8,8 млн евро.