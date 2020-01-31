Великобритания покидает Европейский союз

"Мы думаем о британцах в составе наших институтов ЕС, которые помогли улучшить жизнь миллионов европейцев. Мы думаем о Соединенном Королевстве и его народе, его творчестве, их изобретательности, их культуре и их традициях, которые до сегодняшнего дня в значительной степени влияли на имидж нашего Союза", - написала политики.

При этом они пообещали найти новые пути для сотрудничества с Лондоном как с союзником и партнером.

После "Брекзита" - переходный период

Власти Великобритании изначально планировали Брекзит на 29 марта 2019 года, но подготовленный законопроект был неоднократно отклонен британским парламентом. В декабре 2019 года в стране прошли досрочные парламентские выборы, в результате которых Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона получила абсолютное большинство в парламенте. В начале января Палата общин поддержала соглашение о Брекзите. 22 января за него проголосовала Палата лордов, 23 января - свою подпись поставила королева Великобритании Елизавета II.

Теперь начнется переходный период, рассчитанный на 11 месяцев. До 31 декабря 2020 года Великобритания и ЕС должны подписать торговое соглашение, чтобы предотвратить жесткий выход Лондона из таможенного союза и Единого европейского рынка.