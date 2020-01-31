Сборная Эстонии по теннису останется на домашнем Fed Cup без Кайи Канепи

"При комплектации команды мы учитываем и то, чтобы сборная состояла из сильных командных игроков и спортсменов, которые заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве со сборной", - сказал капитан сборной Эстонии по теннису Мяртен Тамла.

По словам тренера Канепи, Душана Вемича, Канепи желала играть на Кубке Федераций, но этому помешала либо травма, либо отсутствие интереса федерации Эстонии. Позднее Канепи опубликовала фото с подписью, что играть готова, но только с кем и где...