«Локомотив» и «Сельта» подтвердили переход Смолова

И испанский, и российский клубы подтвердили переход 29-летнего форварда на правах аренды до конца сезона.
Игроку осталось пройти медосмотр для команды из Виго. В текущем сезоне Смолов сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. Его подробную статистику смотрите здесь.
После 21 тура Ла Лиги «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.
Испанский клуб заплатит 600 тысяч евро за аренду 29-летнего россиянина,Контракт рассчитан до конца этого сезона и включает опцию выкупа за 6 миллионов евро. «Локомотив» также не будет платить часть зарплаты, это обязательство взяла на себя «Сельта». Смолов пошел на 30-процентное понижение зарплаты, в России игрок зарабатывал 3 миллиона евро.