Автомобилистам напомнили о важном нюансе при посещении Великобритании

По словам руководителя Эстонского фонда дорожного страхования (ФДС) Марта Йессе, в течение переходного периода для граждан Европейского союза, в целом, будут действовать все прежние правила, распространявшиеся в случае обучения и работы в Великобритании и поездок в эту страну.

«Если, например, житель Эстонии в Великобритании пострадает в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем из-за транспортного средства с британским номерным знаком, то до завершения переходного периода можно будет потребовать возмещения ущерба в Эстонии. Это делается через эстонского представителя страхового общества Великобритании. По завершении переходного периода возмещения ущерба, понесенного в результате дорожно-транспортного происшествия, можно будет требовать только в Великобритании», – пояснил Йессе.

Если житель Эстонии пострадает в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем из-за транспортного средства Великобритании, в Европейском союзе или в другом государстве Европейской экономической зоны, то до завершения переходного периода можно будет потребовать возмещения ущерба в Эстонии. Это делается через эстонского представителя страхового общества Великобритании. По завершении переходного периода возмещения ущерба можно будет требовать в бюро зеленой карты только того государства, где был нанесен ущерб.

Если ущерб будет нанесен транспортным средством Великобритании в Эстонии, то пострадавший получит возмещение в любом случае, вне зависимости от того, когда был нанесен ущерб. Его выплатит эстонский представитель страховщика того транспортного средства Великобритании, из-за которого возник ущерб, или – в случае отсутствия такового – ФДС.

Представителей зарубежных страховых обществ в Эстонии можно найти по запросу на сайте ФДС.

Зеленая карта – это международный полис дорожного страхования, который можно заказать для транспортного средства у страхового общества вместе с эстонским полисом дорожного страхования. Зеленую карту необходимо иметь при себе в тех государствах, которые не являются государствами Европейской экономической зоны, например в России, Украине и Белоруссии.