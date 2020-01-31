Фигуристка-чемпионка обвинила бывшего тренера в изнасилованиях

«Я ночевала вне дома, когда мне было 15. Вы воспользовались моей уязвимостью. Даже сегодня, как только я покидаю дом, мне становится страшно», — пишет 44-летняя экс-спортсменка в автобиографической книге, отрывок из которой приводит французское издание.

Абитболь не единственная фигуристка, которая выдвинула подобные обвинения в адрес Бейера. Так, о случаях насилия со стороны специалиста заявляла Элен Годар.