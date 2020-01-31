EKRE отметит столетие Тартуского мира факельным шествием

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организует 2 февраля в Тарту факельное шествие в честь столетия с момента подписания Тартуского мирного договора, пишет Rus.ERR.
Шествие начнется в 17:30 с речи вице-председателя EKRE Яака Мадисона и от Гимназии им. Яана Поски направится к Ратушной площади, на которой состоится совместное пение.
"Факельное шествие станет выражением почтения героям Освободительной войны, без которых было бы невозможно заключение Тартуского мира. Кроме того, шествие продемонстрирует, что Сетумаа и Ингерманландия не забыты", говорится в разосланном в пятницу пресс-релизе партии.