EKRE отметит столетие Тартуского мира факельным шествием

Шествие начнется в 17:30 с речи вице-председателя EKRE Яака Мадисона и от Гимназии им. Яана Поски направится к Ратушной площади, на которой состоится совместное пение.

"Факельное шествие станет выражением почтения героям Освободительной войны, без которых было бы невозможно заключение Тартуского мира. Кроме того, шествие продемонстрирует, что Сетумаа и Ингерманландия не забыты", говорится в разосланном в пятницу пресс-релизе партии.