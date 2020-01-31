«Кренгольм»: лица и краски истории

В Эстонском музее прикладного искусства и дизайна (ETDM) открылась выставка «Узоры: Kreenholm Textile Design 1963–2005». На ней-то и можно познакомиться с художниками, которые занимались дизайном тканей легендарной нарвской «Кренгольмской мануфактуры».

ФОТО: Иван Бабич

Дерзкая графика

На момент основания в середине XIX века это ткацкое производство было крупнейшим в Европе, а в 2020 году ровно десять лет, как оно признано банкротом. Да и веселенькие ситчики уже не в тренде. Что нам остается? Память.

О том, как жил и работал целый фабричный городок с рынком и лавками, помимо цехов. Как ценилось качество и натуральность тканей. Как на смену цветочкам, горошкам и полоскам приходили фантазийные цветы и орнаменты, оригинальные сочетания тонов и фигур, дерзкая графика 90-х и принты «Perestroika». Теперь на территорию Кренгольмской мануфактуры водят экскурсии. А в таллиннском музее ETDM до 24 мая можно посмотреть ткани, рисунки и узоры – теперь уже исторические.

ФОТО: Иван Бабич

Ткани «Кренгольма» были самой естественной частью жизни в Эстонии на протяжении десятилетий и влияли на повседневный быт нескольких поколений. Как и их создатели, которые оставались анонимными, но так или иначе определяли облик людей и интерьеров. Кто были эти художники? Что их вдохновляло, что им мешало, как влияла цензура на расцветки тканей? Главная цель выставки – представить основную продукцию фабрики, условия и особенности текстильного производства, а также художников и дизайнеров той поры.

Переплетение мотивов

Первая группа художников появилась на «Кренгольме» в 1963 году с открытием Георгиевской ткацкой фабрики, которая специализировалась на производстве жаккарда и затем – мебельных тканей. Открытая в 1967 году фабрика печатной отделки начала выпускать набивные ткани, что потребовало работы профессиональных дизайнеров.

В то время как основным центром их подготовки в СССР был Эстонский художественный институт (ERKI), большинство первых художников «Кренгольма» получили образование в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново. Таким образом в рисунках тканей «Кренгольма» встречаются нюансы и мотивы самых разных культур, традиций и эстетических направлений.

ФОТО: Иван Бабич

Выставка знакомит с необычайно широким спектром узоров тканей «Кренгольма», которые с начала начала 1960-х создавали промышленные дизайнеры и художники, чьи имена экспозиция помогает сохранить для истории: Ирина Шевчук, Шамиль Алиев, Койду Сирп, Маасике Маасик, Борис Уваров, Надежда Хлесткова, Тамара Барбарина, Наталья Капаева, Елена Юпатова и многие другие.

Время лирики