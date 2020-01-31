«Кренгольм»: лица и краски истории

Вы когда-нибудь задумывались, кто автор рисунка на ткани вашего платья? А кто «развеселил» ситчики наших бабушек много лет назад без всякой компьютерной графики?
В Эстонском музее прикладного искусства и дизайна (ETDM) открылась выставка «Узоры: Kreenholm Textile Design 1963–2005». На ней-то и можно познакомиться с художниками, которые занимались дизайном тканей легендарной нарвской «Кренгольмской мануфактуры».
Дерзкая графика
На момент основания в середине XIX века это ткацкое производство было крупнейшим в Европе, а в 2020 году ровно десять лет, как оно признано банкротом. Да и веселенькие ситчики уже не в тренде. Что нам остается? Память.
О том, как жил и работал целый фабричный городок с рынком и лавками, помимо цехов. Как ценилось качество и натуральность тканей. Как на смену цветочкам, горошкам и полоскам приходили фантазийные цветы и орнаменты, оригинальные сочетания тонов и фигур, дерзкая графика 90-х и принты «Perestroika». Теперь на территорию Кренгольмской мануфактуры водят экскурсии. А в таллиннском музее ETDM до 24 мая можно посмотреть ткани, рисунки и узоры – теперь уже исторические.
Ткани «Кренгольма» были самой естественной частью жизни в Эстонии на протяжении десятилетий и влияли на повседневный быт нескольких поколений. Как и их создатели, которые оставались анонимными, но так или иначе определяли облик людей и интерьеров. Кто были эти художники? Что их вдохновляло, что им мешало, как влияла цензура на расцветки тканей? Главная цель выставки – представить основную продукцию фабрики, условия и особенности текстильного производства, а также художников и дизайнеров той поры.
Переплетение мотивов
Первая группа художников появилась на «Кренгольме» в 1963 году с открытием Георгиевской ткацкой фабрики, которая специализировалась на производстве жаккарда и затем – мебельных тканей. Открытая в 1967 году фабрика печатной отделки начала выпускать набивные ткани, что потребовало работы профессиональных дизайнеров.
В то время как основным центром их подготовки в СССР был Эстонский художественный институт (ERKI), большинство первых художников «Кренгольма» получили образование в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново. Таким образом в рисунках тканей «Кренгольма» встречаются нюансы и мотивы самых разных культур, традиций и эстетических направлений.
Выставка знакомит с необычайно широким спектром узоров тканей «Кренгольма», которые с начала начала 1960-х создавали промышленные дизайнеры и художники, чьи имена экспозиция помогает сохранить для истории: Ирина Шевчук, Шамиль Алиев, Койду Сирп, Маасике Маасик, Борис Уваров, Надежда Хлесткова, Тамара Барбарина, Наталья Капаева, Елена Юпатова и многие другие.
Время лирики
«Кренгольмская мануфактура» в Нарве – не просто ткацкая фабрика. Это феномен, целое значительное явление для двух империй – царской и советской, потом и для небольшой независимой страны, ее совершенно особенного региона и уникального пограничного города. Но вот незадача: любое ткацкое производство – всегда женское царство, а вся история «Кренгольма», которую можно отыскать в сети, написана в основном мужчинами и выражается в саженях и погонных метрах, в рублях и эстонских кронах. Видимо, качество тканей и красота расцветок говорили сами за себя. Да и кому интересна эта «лирика» на фоне бравурных рапортов об успехах и награждениях орденами, а позже на фоне страхов перед будущим, «черных» сценариев и горькой тоски, когда остановился последний станок...
Но вот парадокс – именно ускользающие понятия красоты, ностальгии и вдохновения сейчас помогают вспомнить добрым словом как сам «Кренгольм», так и людей, которые так или иначе создавали его славу, прибыль и доброе имя. Взлеты и падения мануфактуры, ее колоритные старинные постройки и знаменитые узоры будоражат воображение многих современных художников и дизайнеров.
В экспозицию новой выставки включены также современные произведения искусства: видеорассказ „Vabrik” по архивам Элеоноры де Монтескью-Кренгольм и фотовидеофильм Марге Монко «Сестры Норы» с образами ткачих, а также работы Андреса Тольтса и Сигне Киви.
Пополним коллекцию
Экспозиция была создана в середине прошлого года Нарвским музеем и сейчас адаптирована и обновлена для Эстонского музея прикладного искусства и дизайна (ETDM), благодаря, среди прочего, недавно найденным материалам, которые помогли определить авторов большинства рисунков тканей «Кренгольма».
На выставке представлено много их образцов, но все же это лишь небольшая часть того, что производил «Кренгольм» на протяжении полутора веков своей истории. Поэтому каждый из нас может дополнить коллекцию выставки и музея, предоставив фотоматериалы из личной коллекции, если на них запечатлены вещи из тканей «Кренгольма». Поскольку от тканей прошлого сохранились лишь небольшие образцы, то особенно приветствуются фотосвидетельства и предметы из тканей «Кренгольма» 1960-х и 1970-х годов.
Выставка «Узоры: Kreenholm Textile Design 1963–2005» подготовлена совместными усилиями Эстонского музея прикладного искусства и дизайна и Нарвского музея и основана главным образом на коллекциях последнего. При поддержке фонда Eesti Kultuurkapital.
Открыта до 24 мая 2020 года.