В Испании разоблачена преступная группа, торгававшая допингом в огромном количестве

У представителей преступной группировки было изъято 850 готовых к употреблению доз запрещенного вещества. В отношении шести человек возбуждены уголовные дела по обвинению в преступлении против общественного здравоохранения и принадлежности к преступной группировке. По заявлению полиции, преступная деятельность велась на протяжении последних 10 лет.

«Расследование приведет нас к обширному списку потенциальных клиентов, среди которых, скорее всего, будет много спортсменов – разного уровня и из разных видов спорта», – говорится в заявлении полиции.

На данный момент в ходе поисков клиентов группировки заблокированы банковские счета в Австрии, Словакии и на Кипре.

Допинг, полученный благодаря поддельным документам представителем группировки, работавшим в клинике на юге Испании, продавался в интернете на сайтах, которые были переведены на десяток языков. Полиция сообщает, что некоторые сайты были специально разработаны для клиентов из Германии, Италии и Франции.