Генпрокуратура сочла действия сестер Хачатурян, убивших отца, необходимой обороной

Таким образом, в случае переквалификации действий сестер в соответствии со ст. 37 УК РФ («Необходимая оборона») их уголовное преследование должно быть прекращено. О необходимости именно такой квалификации ранее неоднократно заявляла защита девушек, передает NEWSru.

В конце прошлого года стало известно, что Генпрокуратура вернула в Следственный комитет материалы в отношении сестер Хачатурян с обвинительным заключением в отношении двух старших сестер и постановлением о применении мер медицинского характера в отношении младшей девушки, отказавшись передавать дела в суд. СК, в свою очередь, оспорил «отказное» постановление надзора у генерального прокурора, который подтвердил решение о возврате дела на доследование.

Мария и Ангелина Хачатурян. ФОТО: Sergei Karpukhin/Sergei Karpukhin/TASS

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранами было обнаружено 27 июля 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве были задержаны дочери погибшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян признали вину и рассказали, что отец регулярно бил их, подвергал сексуальному и психологическому насилию, держал в доме на положении рабынь, не пускал в школу. Для расправы девушки использовали нож и молоток.

Крестина Хачатурян. ФОТО: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у Михаила Хачатуряна было расстройство личности, у старшей сестры эксперты выявили расстройство психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца, а младшая была признана невменяемой на момент совершения преступления. СК РФ предъявил трем сестрам обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), им грозило до 20 лет лишения свободы.

В начале расследования сестер Хачатурян поместили в СИЗО, но потом освободили, наложив на них определенные ограничения. Сестрам запрещено выходить за пределы квартиры в период с 21:00 до 7:00, отправлять и получать почту, использовать все виды средств связи, за исключением телефонной связи для вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб.

В России и за рубежом прошли акции в защиту девушек, их участники требовали прекратить уголовное преследование сестер и возбудить дело в отношении погибшего отца. В поддержку сестер Хачатурян выступили российские и зарубежные знаменитости.

В августе адвокатам сестер вручили официальное постановление об отказе возбудить в отношении Михаила Хачатуряна уголовное дело за истязание и сексуальные домогательства в связи со смертью. При этом сами факты издевательств следствие подтвердило.