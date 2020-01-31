Нарва готова помочь деньгами большому садоводству, расположенному на территории Нарва-Йыэсуу

Городские власти готовы компенсировать товариществам до половины стоимости работ по проектированию и строительству скважин, водопроводов и пожарных водозаборов, по обновлению электролиний, а также по строительству и ремонту асфальтовых дорог. На строительство и ремонт грунтовых дорог можно получить до 30% от суммы затрат, на ямочный ремонт и на приведение в порядок мелиоративных канав - до 20%.

Директор Департамента городского хозяйства Нарвы Елена Скулачёва рассказала, что принятый в 2015 году порядок субсидирования допускал, что каждое товарищество может просить у города 15 тысяч евро - не в какой-то промежуток времени, а вообще в рамках принятого порядка. В прошлом году большая часть выделенных на это денег осталась неиспользованной - товарищества просто выбрали лимит и не имели право просить еще денег. Теперь лимит поднимается до 30 тысяч.

При этом, ограничение в 30 тысяч евро не будет применяться при субсидировании строительства пожарных водозаборов. Депутат Алексей Мяги от имени комиссии по городскому хозяйству предложил не учитывать это ограничение и при строительстве скважин и водопроводов.

Депутат Елена Пахомова сообщила, что депутатская комиссия по квартирным и садовым товариществам, рассмотрев проект документа, предложила применять его не только к СТ, находящимся на административной территории Нарвы, но также к садоводству “Энергетик-2”, расположенному на территории соседнего самоуправления (раньше это была волость Вайвара, теперь город Нарва-Йыэсуу).

“Так получилось, что из всех наших садоводческих товариществ только “Энергетик-2” находился на административной территории волости Вайвара, поэтому пользоваться субсидиями не мог. Но, учитывая, что члены товарищества - почти все наши жители, мы предлагаем в порядке исключения это товарищество тоже включить”, - объяснила Елена Пахомова.