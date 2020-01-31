За год число обратившихся в Центр помощи жертвам преступлений ощутимо выросло

В прошлом году работники службы Ohvriabi (помощи жертвам преступлений) департамента социального страхования оказали помощь в 11 300 случаях. Количество людей, обратившихся за помощью впервые, было 4871. По сравнению с 2018 годом, число клиентов возросло на треть.

Основной причиной обращения за помощью являются эпизоды насилия между близкими людьми. Вдобавок к домашнему насилию также были случаи других правонарушений, несчастные случаи и прочие травматические события.

Услуга по оказанию помощи жертвам преступлений оказывается уже 15 лет. За эти годы помощь получили более 32 000 человек.

Руководитель отдела помощи жертвам и профилактики насилия департамента социального страхования Яако Салла отмечает, что с годами возможности получения помощи существенно расширились. Добавились новые услуги для людей, которые нуждаются в большей поддержке.

«На сегодняшний день служба также занимается поддержкой пострадавших от семейного насилия женщин, кризисной помощью жертвам сексуального насилия, жертвами торговли людьми и лицами, вовлеченным в проституцию. В начале прошлого года мы открыли кризисный телефон помощи жертвам преступлений– 116 006. В каждом уезде также работают экспертные группы MARAC, сформированные для оказания помощи пострадавшим, чьи жизнь и здоровье из-за проявлений домашнего насилия находятся в опасности. Вдобавок запущены социальные программы, направленные на лиц, применивших насилие», – пояснил Салла.

Министр социальных дел Танель Кийк отметил, что, к сожалению, крайне тревожным фактом по-прежнему остается домашнее насилие, при котором, как правило, страдают женщины. В круг обязанностей специалистов по оказанию помощи жертвам преступлений входит оказание пострадавшим самой разной помощи. При этом не менее важно понимать, что царящие в обществе ценности и нормы, которые осуждают насилие, формируем все мы своими сообщениями.

Салла добавил, что в последние годы количество получивших помощь людей существенно возросло. В прошлом году обращений также было на треть больше, чем в 2018 году. «В первую очередь, это показывает, что люди стали смелее реагировать на преступные действия и сообщать о насилии. Чтобы уменьшить количество случаев насилия, наше общество должно расти, иметь смелость заступаться, замечать и сообщать», – сказал он.

«За ростом количества получателей помощи, несомненно, стоит возросшая осведомленность о потребностях пострадавших. Большую роль также играет работа полиции и прокуратуры в определении пострадавших лиц и их информирование о возможностях получения помощи», – добавил Салла.

По случаю 15-летия службы Ohvriabi с января по апрель по всей Эстонии пройдут Дни открытых дверей, во время которых можно будет ознакомиться с услугами и возможностями Центра оказания помощи жертвам. В эту пятницу, 31 января, в Таллинне состоится юбилейное мероприятие, на котором пройдет чествование партнеров и помощников Центра помощи жертвам.

Работники по оказанию помощи жертвам доступны в каждом уезде. Они находятся в одном здании с полицией. Контакты работников можно найти на сайте www.palunabi.ee.

Каждый случай служба помощи жертвам рассматривает индивидуально, привлекая к процессу все необходимые учреждения.

Запущенный департаментом социального страхования бесплатный кризисный телефон помощи жертвам 116 006 работает круглосуточно. Консультации проводятся на эстонском, русском и английском языках. Помощь также можно получить на сайте www.palunabi.ee.

Помощь, учитывающая всю специфику этой категории преступлений, доступна для пострадавших от насилия женщин, жертв сексуального насилия и торговли людьми.

Бесплатную психологическую помощь могут получить как сами пострадавшие, так и их близкие. Более подробную информацию об условиях получения помощи можно узнать у работника службы помощи жертвам.

В службу помощи жертвам могут обращаться все люди, ставшие жертвами преступления, халатности или плохого обращения, а также столкнувшиеся с физическим, эмоциональным, экономическим или сексуальным насилием. Заявление в полицию не является предпосылкой для получения помощи.

На сегодняшний день пострадавшим предлагается целый ряд услуг: консультации, психологическая помощь, услуга примирения, оказание помощи жертвам торговли людьми, курирование случаев на основе сетевого сотрудничества MARAC, центры поддержки женщин, центры кризисной помощи жертвам сексуального насилия, консультирование вовлеченных в проституцию, консультационный телефон для жертв торговли людьми +372 660 7320, кризисный телефон помощи жертвам 116 006, а также социальные программы для правонарушителей.