Раймонд Кальюлайд: Таави Аас должен уйти с поста председателя совета больницы

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас должен незамедлительно оставить пост председателя совета ITK, власти города должны привести в порядок управление своими муниципальными предприятиями, а председатель партии Юри Ратас должен отказаться от политизации государственных предприятий, считает Кальюлайд.

«Я надеюсь, что подозрения в адрес руководства этой больницы будут опровергнуты. В противном случае руководители ITK злоупотребили доверием всех жителей Таллинна и подвели пациентов и работников больницы. Ну а Центристская партия могла бы задуматься о том, что один из ее самых влиятельных членов Таави Аас должен в качестве руководителя совета столичного предприятия в течение короткого времени снова комментировать подозрения в ситуации, когда четверо из пяти членов совета являются центристами», – отметил Кальюлайд.

Помимо Ааса в совет ITK также входят депутат Рийгикогу Тынис Мёльдер, вице-мэр Бетина Бешкина и депутат городского собрания Хелле Калда, все они центристы. В последний раз, по словам Кальюлайда, такая же ситуация была на предприятии Tallinna Linnatranspordi AS, с поста председателя совета которого Аас ушел. Но до сих пор в этот совет входят центристы Калле Кландорф, Сирет Котка, Тойво Тоотсен, Игорь Кравченко и Калев Калло.

Кальюлайд подчеркнул, что Аас должен уйти с должности председателя совета больницы, но этого недостаточно – пост руководителя совета таллиннского транспортного предприятия перешел от Ааса к Кландорфу, но качество управления от этого не повысилось.

«Приведено ли управление городским транспортом в порядок? Конечно же нет. Вместо этого в качестве руководителя наняли бывшего реформиста Дениса Бородича, который в горсобрании своим голосом поддерживает Михаила Кылварта и его мэрию. Меня удивляет, почему Юри Ратас не понимает, что легитимность возглавляемой им партии не станет высокой, пока он будет терпеть такое в своем ближайшем окружении», – добавил лидер столичных соцдемов.

К сожалению, решения премьер-министра в связи с комитетом по назначению членов советов государственных предприятий показывают, что и на уровне правительства вертикальный политический контроль считают намного более важным, чем прозрачность, открытость и профессиональное управление, считает он.