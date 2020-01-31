МИД России: Тартуский мирный договор утратил силу

«Было много вопросов с просьбой прокомментировать проведение в Эстонии торжественных мероприятий по случаю столетия со дня подписания Тартуского мирного договора между РСФСР и тогдашней Эстонской Республикой. Эстония как государство, существовавшее в период с 1918 по 1940 гг., утратила статус субъекта международного права ввиду вхождения в состав СССР, а Тартуский договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права – СССР. Кроме того, он отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН, - говорит Захарова. - Как известно, достигнутые в Тегеране, Ялте и Потсдаме участниками антигитлеровской коалиции - СССР, США, Великобритания - договоренности о послевоенном устройстве Европы не ставят под сомнение вопрос вхождения прибалтийских республик в СССР. Окончательную черту в этом вопросе подвел Заключительный Акт Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе».