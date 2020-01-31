Пт, 31.01.2020
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В Александровской церкви будет концертный зал

Нарвская Александровская лютеранская церковь.

ФОТО: Mihkel Maripuu

На состоявшемся в четверг заседании правительство одобрило представленную министром культуры Тынисом Лукасом концепцию нарвской Александровской церкви как общественного здания. Согласно концепции, в здании церкви будет концертный зал.

«В отреставрированном здании в будущем могут быть организованы концерты, конференции и приемы, а возможность богослужений и выставок будет сохранена. Нарвская Александровская церковь является примечательным зданием с большим туристическим потенциалом и должна быть открыта для жителей Эстонии. Изучив все варианты, я считаю, что мы нашли лучшее решение, потому что памятник культуры лучше всего сохраняется, если его используют», - сказал министр культуры Тынис Лукас.

Общая стоимость ремонта и строительства всего здания оценивается по крайней мере в 2,5 млн евро. Концепция является основой дальнейших действий - таких, как разработка проекта реконструкции и поиск управляющего зданием.

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