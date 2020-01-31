ФОТО ⟩ В США продается особняк, в подвале которого скрываются персонажи «Звездных войн»

Эта огромная калифорнийская вилла прекрасна сама по себе: роскошные интерьеры, бассейны, обсерватория, виноградники, но главное — подвальный этаж площадью 464 квадратных метра, каждый метр которого посвящен героям «Звездных войн», пишет Kodustiil.
Это настоящий музей, пожалуй, уникальный и единственный в своем роде: более сорока сделанных с филигранной точностью дорогостоящих фигур персонажей культового фильма в натуральную величину производят неизглядимое впечатление не только на фанатов культовой киноэпопеи.
Коллекция, в которой более ста экспонатов, не входит в цену недвижимости и будет распродана отдельно. Себе собственник оставит несколько самых любимых предметов.
Сама усадьба так же необычна, как и коллекция: бассейны с гротами, водопадами и горками, полностью оборудованный тренажерный зал, теннисный корт, комната страха, аквариум с тропическими рыбками на 2800 литров с собственной системой фильтрации воды, обсерватория, сады и виноградники…
За великолепный особняк в Калифорнии запрашивают гигантскую сумму — 26,5 млн долларов, сообщает realestate.com.au.
Много фотографий можно посмотреть ЗДЕСЬ.