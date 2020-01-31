ФОТО ⟩ В США продается особняк, в подвале которого скрываются персонажи «Звездных войн»

Это настоящий музей, пожалуй, уникальный и единственный в своем роде: более сорока сделанных с филигранной точностью дорогостоящих фигур персонажей культового фильма в натуральную величину производят неизглядимое впечатление не только на фанатов культовой киноэпопеи.

Домашний музей эпопеи «Звездных войн». ФОТО: The Agency/realestate.com.au

Коллекция, в которой более ста экспонатов, не входит в цену недвижимости и будет распродана отдельно. Себе собственник оставит несколько самых любимых предметов.

Домашний музей эпопеи «Звездных войн». ФОТО: The Agency/realestate.com.au

Сама усадьба так же необычна, как и коллекция: бассейны с гротами, водопадами и горками, полностью оборудованный тренажерный зал, теннисный корт, комната страха, аквариум с тропическими рыбками на 2800 литров с собственной системой фильтрации воды, обсерватория, сады и виноградники…

Домашний музей эпопеи «Звездных войн». ФОТО: The Agency/realestate.com.au

За великолепный особняк в Калифорнии запрашивают гигантскую сумму — 26,5 млн долларов, сообщает realestate.com.au.

Домашний музей эпопеи «Звездных войн». ФОТО: The Agency/realestate.com.au