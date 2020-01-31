Кадри Лийк: в Эстонии на встречу Кальюлайд с Путиным смотрели как на покорение Эвереста

Она считает, что Путин рассматривает возможный визит на конгресс финно-угорских народов летом этого года в Тарту по приглашению Кальюлайд, но пока сложно сказать, какое решение примет российский президент: «Мне в этом приглашении не понравилось, что я не понимаю, зачем мы это делаем и чего мы хотим добиться».

По мнению аналитика, в Эстонии на визит Керсти Кальюлайд в Москву весной 2019 года смотрели иначе, чем в остальном мире. «Там это восприняли так, что Эстония сделала такой интересный шаг, и думали, как мы будем действовать дальше. А в Эстонии на встречу с Путиным смотрели как на покорение Эвереста», - сказала Лийк, добавив, что после такого события у человека не спрашивают, как он поступит дальше, а подносят под аплодисменты шампанское и цветы.