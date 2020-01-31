В Android Auto добавили функцию, которую водители ждали годами

В последнем обновлении Android Auto разработчики не исправляют старые ошибки, а добавляют функцию, которую пользователи просили уже давно. В Android Auto версии 5.0.500224, наконец, появилась настройка, позволяющая отключать звук оповещений.

На новшество обратил внимание пользователь социального новостного ресурса Reddit. Функция не совсем новая — Google уже добавляла ее, но затем снова удалила.

На этот раз, функция реализована в виде удобного переключателя. В результате, пользователь может очень легко полностью отключить звуки оповещений, чтобы не отвлекаться от вождения.

Сами оповещения продолжат выводиться на экран, только беззвучно. Правда, некоторые пользователи сообщили и о проблеме — оповещения так и остаются на экране, пока их не удалят вручную.