Тереза Йохауг установила на чемпионате Норвегии неофициальный рекорд мира

Известно, что рекорды мира на национальных соревнованиях не фиксируются. К тому же, по словам Йохауг, дистанция индивидуальной гонки была немного короче.

«Я думаю, что круг был 4,45 километра. Поэтому мы пробежали, может быть, девять километров. Но это было правда быстро. На трассе был лёд, что потребовало дополнительных усилий. Но больше всего я довольная разницей во времени», — приводит слова Йохауг VG.