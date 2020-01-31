Без Евгении Медведевой: Россия назвала состав сборной на чемпионат мира по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) объявила состав национальной команды на ближайший чемпионат мира, который пройдет в канадском Монреале с 16 по 22 марта, передает Newsru.com.
Список, согласованный с тренерским советом федерации, уже утвердил исполком ФФКР.
В женском одиночном катании в состав сборной вошли чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. В роли запасных выступят чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.
Отметим, что тренирующейся в Канаде двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой не нашлось места даже среди запасных.
В мужском одиночном катании страну представят чемпион Европы Дмитрий Алиев и Артур Даниелян, запасные - Александр Самарин и Макар Игнатов.
В соревнованиях спортивных пар от России выступят победители прошедшего европейского первенства Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Запасными будут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Алина Пепелева и Роман Плешков.
В танцах на льду сборную России представят чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Запасные - Анабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.