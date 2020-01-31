Без Евгении Медведевой: Россия назвала состав сборной на чемпионат мира по фигурному катанию

Список, согласованный с тренерским советом федерации, уже утвердил исполком ФФКР.

В женском одиночном катании в состав сборной вошли чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. В роли запасных выступят чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

Отметим, что тренирующейся в Канаде двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой не нашлось места даже среди запасных.

В мужском одиночном катании страну представят чемпион Европы Дмитрий Алиев и Артур Даниелян, запасные - Александр Самарин и Макар Игнатов.

В соревнованиях спортивных пар от России выступят победители прошедшего европейского первенства Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Запасными будут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Алина Пепелева и Роман Плешков.