Пт, 31.01.2020
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  • Более чем сотня домов в аварийном состоянии. Ремонт или выселение жильцов?

У СОСЕДЕЙ ⟩ Более чем сотня домов в аварийном состоянии. Ремонт или выселение жильцов?

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Согласно данным обслуживающего жилой фонд латвийской столицы предприятия Rīgas namu parvāldnieks, из 5000 домов в Риге 125 домов или 2% находятся в аварийном состоянии. Представитель RNP Крист Лейшкалнс сообщил, что все жители этих зданий предупреждены о ситуации, и им предлагаются решения для ее улучшения, пишет газета Diena.

Однако положение сложное, поскольку на счетах этих домов зачастую нет накоплений на проведение ремонтных работ, а владельцы квартир имеют низкую платежеспособность. 

Если необходимые ремонтные работы в этих домах не будут завершены в установленные сроки, произойдет принудительное выселение жильцов. 

К сожалению, ни один из этих домов не подал заявку на участие в программе Altum, чтобы получить софинансирование Европейского союза для улучшения энергоэффективности и проведения реновации зданий. 

Следует учесть, что за последние двадцать лет было построено только 2% латвийского жилого фонда. 

Лейшкалнс отметил, что через 10-15 лет срок эксплуатации построенных в 70-80-е годы прошлого века домов подойдет к концу. Это не означает, что эти здания больше нельзя будет использовать, однако им необходима реновация.

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