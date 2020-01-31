У СОСЕДЕЙ ⟩ Более чем сотня домов в аварийном состоянии. Ремонт или выселение жильцов?

Согласно данным обслуживающего жилой фонд латвийской столицы предприятия Rīgas namu parvāldnieks, из 5000 домов в Риге 125 домов или 2% находятся в аварийном состоянии. Представитель RNP Крист Лейшкалнс сообщил, что все жители этих зданий предупреждены о ситуации, и им предлагаются решения для ее улучшения, пишет газета Diena.
Однако положение сложное, поскольку на счетах этих домов зачастую нет накоплений на проведение ремонтных работ, а владельцы квартир имеют низкую платежеспособность.
Если необходимые ремонтные работы в этих домах не будут завершены в установленные сроки, произойдет принудительное выселение жильцов.
К сожалению, ни один из этих домов не подал заявку на участие в программе Altum, чтобы получить софинансирование Европейского союза для улучшения энергоэффективности и проведения реновации зданий.
Следует учесть, что за последние двадцать лет было построено только 2% латвийского жилого фонда.
Лейшкалнс отметил, что через 10-15 лет срок эксплуатации построенных в 70-80-е годы прошлого века домов подойдет к концу. Это не означает, что эти здания больше нельзя будет использовать, однако им необходима реновация.