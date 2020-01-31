У СОСЕДЕЙ ⟩ Более чем сотня домов в аварийном состоянии. Ремонт или выселение жильцов?

Однако положение сложное, поскольку на счетах этих домов зачастую нет накоплений на проведение ремонтных работ, а владельцы квартир имеют низкую платежеспособность.

Если необходимые ремонтные работы в этих домах не будут завершены в установленные сроки, произойдет принудительное выселение жильцов.

К сожалению, ни один из этих домов не подал заявку на участие в программе Altum, чтобы получить софинансирование Европейского союза для улучшения энергоэффективности и проведения реновации зданий.

Следует учесть, что за последние двадцать лет было построено только 2% латвийского жилого фонда.