Пт, 31.01.2020
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  • Время берет свое: эррозия береговой линии угрожает обвалом жилым домам

Время берет свое: эррозия береговой линии угрожает обвалом жилым домам

Оползень в городе Торки.

ФОТО: SWNS/SWNS/Scanpix

Курортный городок Торки в Великобритании переживает страшные времена: подмытые водой прибрежные обрывы грозят обвалом и жилым домам, передает Kodustiil

В минувший понедельник в городе Торки обрушился скалистый берег. Это только один из нескольких недавних оползней на побережье Девона. В последние недели произошло два крупных оползня в соседнем городке - Бриксхеме. По словам местных жителей, недавний оползень навсегда изменил береговую линию Торки, пишет metro.co.uk. 

Оползень в городе Торки.

ФОТО: SWNS/SWNS/Scanpix

Местные городские власти вынесли предупреждение об опасности. По мнению властей, берег из песчаника все еще может быть опасным. Местным жителям было приказано держаться подальше от берега, пока не будут завершены геологические исследования. Планируется защита береговой линии, так как эрозия достигла опасной близости к жилым домам.

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