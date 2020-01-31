Время берет свое: эррозия береговой линии угрожает обвалом жилым домам

В минувший понедельник в городе Торки обрушился скалистый берег. Это только один из нескольких недавних оползней на побережье Девона. В последние недели произошло два крупных оползня в соседнем городке - Бриксхеме. По словам местных жителей, недавний оползень навсегда изменил береговую линию Торки, пишет metro.co.uk.

Местные городские власти вынесли предупреждение об опасности. По мнению властей, берег из песчаника все еще может быть опасным. Местным жителям было приказано держаться подальше от берега, пока не будут завершены геологические исследования. Планируется защита береговой линии, так как эрозия достигла опасной близости к жилым домам.