Жители Эстонии толстеют, но их нельзя огорчать: магазины увеличили продажу одежды больших размеров

Если еще пару лет назад известные производители не выпускали одежду больше 42-го размера, то теперь он стал хитом продаж, пишет Rus.ERR.

«С прошлого года крупные предприятия начали включать в свою продукцию одежду больших размеров. Например, у бренда Tommy Hilfiger помимо 3XL для женщин появились размеры 44 и 46», - рассказала менеджер по закупкам компании Denim Dream Кристи Трейманн, добавив, что если раньше 42-й размер был последним, то теперь 44-й и 46-й – норма.

Предприятие Baltika решило отказаться от нумерации бренда Monton для стройных покупателей и начать использовать нумерацию имеющего более просторные размеры бренда Mosaic.