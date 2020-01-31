Мятежный семейный врач Мадис Вескимяги: «Не могу замалчивать ошибки»

Молодой человек ждал две недели, чтобы попасть к семейному врачу. Выяснилось, что его семейный врач такими проблемами не занимается. Ему выдали направление к ортопеду, приема у которого нужно ждать месяц или два. А играть-то нужно постоянно.

«Это была пятиминутная процедура. У них это заняло (с дорогой туда-сюда) пять часов. Этой историей я хочу сказать, что все, что можно сделать на первичном уровне, нужно делать на первичном уровне», - говорит Вескимяги, и повторяет своей девиз организации медицинской помощи: правильный пациент в правильное время в правильном месте.

Время от времени телефон Вескимяги звонит и после рабочего дня. 1 апреля, ночью. В два часа звонит молодая женщина, которая сообщает, что собирается рожать. На улице густой туман. Ее муж отправился на окраину поселка встречать скорую помощь.

Вескимяги мог спать дальше, скорая уже была в пути. Но сон не шел. Он взял свою медицинскую сумку и пошел. Женщина была одна, все выглядело так, что роды уже начались. Вескимяги в течение полугода проходил практику в Пельгулиннаском роддоме.

«Ничего не оставалось, как начать рожать. Таких мягких родов я раньше не видел. Так малышка родилась. Сейчас она уже выросла с красивую молодую даму. Когда малыша уже помыли и запеленали, приехала скорая помощь», - рассказал Вескимяги.

Жизнь на селе, по словам Вескимяги, держится на трех столпах: образование, общинная жизнь и медицинские учреждение. Это дает социальную защищенность. Если все три имеются, жизнь будет двигаться сама. Никого не нужно тащить жить в деревню силой, не нужно никаких программ и больших денег.

«Мой хороший друг и коллега живет в Таллинне, в Кадриорге. Это можно назвать одним из самых вожделенных мест для проживания в Эстонии. Если у него возникает желание отправиться в театр или в строительный магазин, у него уходит на это около получаса. И мне нужно столько же времени, чтобы поехать, например, в Bauhof или в театр „Угала“ в Пярну – в чем вопрос? Мы же равны».

«Мы говорим об окраинах или перифериях Эстонии, мол, только в Таллинне можно жить. В мировом масштабе Таллинне – это маленькая милая деревня. Все относительно».

Подводя итоги, Вескимяги говорит, что не жалеет ни об одном своем критичном высказывании. И цитирует Джоржда Оруэлла: если свобода что-то вообще означает, то она означает право говорить о вещах, которые не обязательно должны всем нравиться.

«Если бы я молчал о том, что я вижу, мне стало бы плохо. Вежливо обращать внимание на ошибки, предлагать решения – это могло бы стать обязанностью каждого из нас. Это не очернение, это не шельмование или превозношение себя. Это нужно делать, чтобы жизнь в эстонской общине становилась лучше».

В числе прочего, в тот день мы с фотографом узнали, что у нас идеальный вес. Не слишком худые и, конечно, не перекормленные. «Так держать!» - пожелал нам доктор на дорогу.