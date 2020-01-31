Пт, 31.01.2020
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  • В идиллическом тартуском дворике скрывается поистине лакомый кусочек

ФОТО ⟩ В идиллическом тартуском дворике скрывается поистине лакомый кусочек

Muinasjutuline kodu Tartus.

ФОТО: City24

Хотя по документам это - однокомнатная квартира, фактически речь идет о маленьком домике с отдельным входом, пишет Kodustiil

В Тарту много живописных уголков и улочек. Вот, например, улица Валликраави, где находится выставленный на продажу прелюбопытный объект, который официально называется однокомнатной квартирой. 

В квартире площадью 31,6 м2 есть все, необходимое для жизни: современная, хорошо оборудованная кухня, объединенный санузел и просторная комната, в которой умещаются гостиная, столовая и спальня. 

Сказочный домик в Тарту.

ФОТО: City24

В квартире новые деревянные полы и также деревянные стеклопакеты, новые трубы и электропроводка. Отапливается квартира электрорадиаторами и камином. 

Хотя квартира и расположена в центральной части Тарту, конкретное место ее расположения очень тихое и уединенное. 

Квартира в сказочном тартуском домике.

ФОТО: City24

Есть возможность приобрести подвал площадью 16 м2, находящийся как раз под квартирой. Имеется и утвержденный проект двухэтажной квартиры. С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24

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