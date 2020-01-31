ФОТО ⟩ В идиллическом тартуском дворике скрывается поистине лакомый кусочек

Хотя по документам это - однокомнатная квартира, фактически речь идет о маленьком домике с отдельным входом, пишет Kodustiil.
В Тарту много живописных уголков и улочек. Вот, например, улица Валликраави, где находится выставленный на продажу прелюбопытный объект, который официально называется однокомнатной квартирой.
В квартире площадью 31,6 м2 есть все, необходимое для жизни: современная, хорошо оборудованная кухня, объединенный санузел и просторная комната, в которой умещаются гостиная, столовая и спальня.
В квартире новые деревянные полы и также деревянные стеклопакеты, новые трубы и электропроводка. Отапливается квартира электрорадиаторами и камином.
Хотя квартира и расположена в центральной части Тарту, конкретное место ее расположения очень тихое и уединенное.
Есть возможность приобрести подвал площадью 16 м2, находящийся как раз под квартирой. Имеется и утвержденный проект двухэтажной квартиры. С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.