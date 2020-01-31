ФОТО ⟩ В идиллическом тартуском дворике скрывается поистине лакомый кусочек

В Тарту много живописных уголков и улочек. Вот, например, улица Валликраави, где находится выставленный на продажу прелюбопытный объект, который официально называется однокомнатной квартирой.

В квартире площадью 31,6 м2 есть все, необходимое для жизни: современная, хорошо оборудованная кухня, объединенный санузел и просторная комната, в которой умещаются гостиная, столовая и спальня.

Сказочный домик в Тарту. ФОТО: City24

В квартире новые деревянные полы и также деревянные стеклопакеты, новые трубы и электропроводка. Отапливается квартира электрорадиаторами и камином.

Хотя квартира и расположена в центральной части Тарту, конкретное место ее расположения очень тихое и уединенное.

Квартира в сказочном тартуском домике. ФОТО: City24