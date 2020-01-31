Доставленные в Таллинне в больницу китайские туристы совершенно здоровы
Сегодня, 31 января, столичная скорая помощь доставила в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу двух туристов из Китая, чтобы проверить состояние их здоровья и выяснить, могут ли они быть заражены новым типом коронавируса. Около 14:00 Департамент здоровья сообщил, что у госпитализированных туристов все-таки не было коронавируса.
По словам главы отдела неотложной помощи Департамента здоровья Мартина Кадая, скорую помощь туристам вызвала администрация отеля. «Скорую помощь стоит вызывать только тогда, когда для этого действительно есть причины», - сказал Кадай, добавив, что жителям Эстонии не стоит бояться китайцев.
«Вероятность того, что приехавший сюда турист заразится вирусом, в действительности очень мала», - отметил он. Сотрудник отеля, который вызвал скорую помощь, рассказал, что туристы не любили выходить из своей комнаты и это показалось ему подозрительным.
«По нашим данным, китайцы сочли прибытие скорой помощи продиктованной государством формальностью и полноценно сотрудничали с медиками. Осмотр в больнице показал, что люди совершенно здоровы», - подтвердил Кадай. Он призвал жителей Эстонии сохранять спокойствие и бережнее относиться к использованию ресурсов здравоохранения и скорой помощи.
После осмотра туристы покинули больницу. По данным, Delfi их госпитализировали из расположенного в Старом городе в Таллинне отеля Schlössle.
Департамент здоровья пока не потребовал от порта и аэропорта принятия мер для предотвращения распространения коронавируса.
По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире уже превысило 8100. Это больше, чем количество случаев заражения вирусом SARS 17 лет тому назад. За пределами КНР отмечено 89 подтвержденных случаев заражения.