Эстонский врач о коронавирусе: есть ли на самом деле причины для паники?

«Этот сезон можно назвать затянувшимся: грипп распространяется масштабно, но интенсивность заболевания маленькая и вакцина действует хорошо. В Вильяндиской больнице сейчас на лечении трое заболевших гриппом», - сказала Мянник.

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе из-за заболеваний верхних дыхательных путей к врачам по всей Эстонии обратились 3048 человек, половина из которых дети. В сравнении с позапрошлой неделей, количество случаев заболевания выросло на 13 процентов, а случаев заболевания гриппом – на 11 процентов. С начала сезона были госпитализированы 136 пациентов.

Мянник сказала, что зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом nCoV, по состоянию на 29 января, во всем мире 6072, а погибших - 133. Случаи гибели зарегистрированы только в Китае. В Европейском Союзе и в европейской экономической зоне к 29 января подтверждение нашли девять случаев заболевания: четыре в Германии и Франции, а также один в Финляндии. Как вчера писал Postimees, в Финляндии 24 человека могут быть заражены коронавирусом.

«Для коронавирусов характерно, что ими заболевают как люди, так и животные с птицами. Зачастую в природе есть так называемый резервуар, откуда некоторые типы вируса заражают людей. На данный момент источник нового вируса не удалось установить», - говорит Мянник.

Она отметила, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, случаев тяжелого заболевания коронавируса 18 процентов, в то время как многие легкие случаи заражения вовсе не регистрируются.

«У нас в Эстонии раньше были случаи заражения коронавирусом. Обычно это легкое заболевание верхних дыхательных путей, которое иногда может быть осложнено пневмонией», - сказала Мянник.

Инкубационный период коронавируса – до двух недель. Пациент является заразным уже до появления симптомов, поэтому тяжело это заболевание обнаружить и ограничить распространение.

Первые симптомы этой инфекции – сухой кашель, отдышка, температура, боль в мышцах и усталость. При осложнениях может возникнуть пневмония различной степени, а также повреждения почек. Осложнениям более подвержены пожилые люди с хроническими заболеваниями.

По словам Мянник, от людей с признаками заболевания следует держаться минимум на расстоянии в полтора метра. Спастись от заражения поможет частое мытье рук.

Врач подчеркивает, что самое важное установить зараженного пациента. Для этого Департаментом здоровья составлены для учреждений здравоохранения рекомендации.

«Если коронавирус дойдет до Вильянди, этих пациентов в вильяндиской больнице не разместят, а направят дальше в больницы Тарту или Таллинна», - сказала Мянник.

Она сказала, что для данного заболевания нет специфических лекарств.