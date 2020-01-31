Пт, 31.01.2020
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В России приостанвлена аккредитация федерации легкой атлетики

Мария Ласицкене одна из немногих российских легкоатлетов, которые смогут принять участие в ОИ-2020

ФОТО: ANTONIN THUILLIER / AFP

Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до марта 2020 года

«Сегодня, 31 января, прошло заседание комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ, которая рассмотрела вопрос о государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики.

Решением комиссии государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года», – говорится в заявлении ВФЛА. 

Накануне Минспорта и Олимпийский комитет России (ОКР) предложили руководству ВФЛА уйти в отставку. 

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