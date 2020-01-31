Гендерно-нейтральный Дед Мороз и мужчина в свадебном платье: на подходе новые эмодзи

Международный консорциум Unicode в ближайшее время предложит используемые в новых э-услугах эмодзи, среди которых имеются вызвавшие больше всего споров усатые мужчины в свадебных платьях, гендерно-нейтральный Дед Мороз - Mx Claus – и женщина в смокинге, пишет Postimees.
Всего разработано 117 новых символов, чтобы при помощи них и картинок народ мог выражать в электронном мире то, что в иных случаях выразил бы словами.
В прошлом году среди эмодзи впервые появились гендерно-нейтральные картинки и теперь, после критики за его отсутствие, – радужный флаг.
БиБиСи сообщила, что работающий в Калифорнии Unicode Consortsiium отвечает за выбор эмодзи для всех приборов Apple и Android.
Ознакомиться с полным списком пакета «Emoji 13.0» можно здесь.