Гендерно-нейтральный Дед Мороз и мужчина в свадебном платье: на подходе новые эмодзи

Всего разработано 117 новых символов, чтобы при помощи них и картинок народ мог выражать в электронном мире то, что в иных случаях выразил бы словами.

В прошлом году среди эмодзи впервые появились гендерно-нейтральные картинки и теперь, после критики за его отсутствие, – радужный флаг.

ФОТО: Unicode Consortium

БиБиСи сообщила, что работающий в Калифорнии Unicode Consortsiium отвечает за выбор эмодзи для всех приборов Apple и Android.