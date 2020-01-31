Человек-паук помог? Воры за ночь обчистили два магазина

Магазин Coop в Вастемыйза. ФОТО: Elmo Riig

«Человек-паук», - характеризуют воров продавцы магазина Вастемыйза. Воры притащили к задней двери магазина стоявший во дворе мусорный контейнер, залезли на него, выставили находящееся над дверью окно вместе с рамой, а потом через него проникли в магазин. Судя по всему, воры были довольно худыми.

Что конкретно взяли из магазина, Общество потребителей Вильянди, кому принадлежит магазин, в заявлении в полицию не перечисляет. Там написано, что воры взяли различный товар, а сумма ущерба уточняется.

В ту же ночь проникли в магазин в Кыо, который находится с магазином Вастемыйза в той же волости, но между ними почти 40 километров. Там взяли сигареты. В двух случаях воры действовали так быстро, что когда получившие вызов охранники прибыли на место, от воров уже след простыл.