ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Рокировочка: резиденция бельгийского короля Леопольда II теперь принадлежит Ринату Ахметову

Именно такую сумму сделки между продавцом недвижимости Campari group и покупателем SCM называет Financial Times. Ранее сообщалось, что особняк был выставлен на продажу за 350 000 000 евро, за что еще в 2017 году и получил звание самого дорогого дома в мире. Уточняется, что продавец сделал покупателю скидку около 43%.