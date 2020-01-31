ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Рокировочка: резиденция бельгийского короля Леопольда II теперь принадлежит Ринату Ахметову

Украинский миллиардер Ринат Ахметов приобрел самую дорогую виллу в мире, которая находится на Французской Ривьере, сообщает портал Kodustiil.
Компания SCM Holdings Limited, которая принадлежит 53-летнему украинскому миллиардеру Ринату Ахметову, приобрела за 200 000 000 млн евро исторический особняк Villa Les Cedres.
Именно такую сумму сделки между продавцом недвижимости Campari group и покупателем SCM называет Financial Times. Ранее сообщалось, что особняк был выставлен на продажу за 350 000 000 евро, за что еще в 2017 году и получил звание самого дорогого дома в мире. Уточняется, что продавец сделал покупателю скидку около 43%.
Построенная в XIX веке и принадлежавшая королю Бельгии Леопольду II вилла под названием Villa Les Cèdres («Вилла кедров») не единственный объект, принадлежащий фирме Ахметова. На балансе System Capital Management находится квартира в Лондоне стоимостью 162 млн евро.
Общая площадь «Виллы кедров» с 14 спальнями - 1670 м2. Расположена вилла на участке площадью примерно 14 гектаров, на котором раскинулся, по словам предыдущего собственника - фирмы Campari group - самый лучший в мире ботанический сад.