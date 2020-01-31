Неожиданный поворот: Swedbank и Danske могут избежать гигантских штрафов

Опираясь на влиятельные источники, S&P Global Market Intelligence сообщил, что ушедший из Эстонии из-за скандала, связанного с отмыванием денег, Danske может избежать гигантского штрафа, поскольку США испытывают большие трудности с предъявлением обвинения банку, пишет Postimees.
«Все говорят о крупном американском штрафе. Я этого не вижу», - сказал попросивший об анонимности бывший прокурор Министерства юстиции США.
А именно, у банка не было лицензии в Соединенных штатах, поэтому его можно обвинить только в нарушении правил, связанных с противостоянием отмыванию денег, причем, для предъявления обвинения нужно найти как умысел, так и знание того, что средства были получены криминальным путем. А это, по словам источника, работавшего в Министерстве юстиции, очень трудно доказать.
Деятельность Danske одновременно расследуют как Министерство юстиции США, так и Комиссия ценных бумаг, но масштабы, характер и достижения работы не комментируются.
Новость пришлась по душе акционерам и акции оказавшихся в эпицентре скандала Danske и Swedbank начали расти. Danske вырос сегодня почти на пять процентов, а Swedbank почти на три.