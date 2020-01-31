В Эстонии создадут регистр имеющих право пользоваться «синим топливом»

«Дизельным топливом специального назначения в Эстонии могут пользоваться только предприятия и предприниматели, работающие в секторе сельского хозяйства и рыболовства, однако на деле «синим» дизтопливом пользуются и в тех сферах деятельности, где акцизные льготы не предусмотрены», - сообщил в переданном BNS пресс-релизе министр сельской жизни Арво Аллер.

По словам министра, ведомство внесло предложение ограничить круг пользователей «синей» соляркой, сформировав регистр лиц, имеющих право на льготу. Электронный регистр позволит продавцам топлива в момент покупки сразу проверить, есть ли у покупающего горючее лица право на пользование топливом. Со снижением административной нагрузки повысится также экономия расходов на производство в налоговой сфере, добавил Аллер.

Как пояснил министр, новшество позволит предотвращать злоупотребления льготным топливом, поскольку задним числом очень трудно проверять и подтверждать нарушения в этой сфере.