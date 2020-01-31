В Эстонии создадут регистр имеющих право пользоваться «синим топливом»

Правительство на вечернем совещании в четверг приняло решение, что для сокращения случаев злоупотреблений дизельным топливом специального назначения, так называемым «синим» (подкрашенным) топливом, будет создан регистр лиц, имеющих право использовать горючее, продающееся по сниженным ценам.
«Дизельным топливом специального назначения в Эстонии могут пользоваться только предприятия и предприниматели, работающие в секторе сельского хозяйства и рыболовства, однако на деле «синим» дизтопливом пользуются и в тех сферах деятельности, где акцизные льготы не предусмотрены», - сообщил в переданном BNS пресс-релизе министр сельской жизни Арво Аллер.
По словам министра, ведомство внесло предложение ограничить круг пользователей «синей» соляркой, сформировав регистр лиц, имеющих право на льготу. Электронный регистр позволит продавцам топлива в момент покупки сразу проверить, есть ли у покупающего горючее лица право на пользование топливом. Со снижением административной нагрузки повысится также экономия расходов на производство в налоговой сфере, добавил Аллер.
Как пояснил министр, новшество позволит предотвращать злоупотребления льготным топливом, поскольку задним числом очень трудно проверять и подтверждать нарушения в этой сфере.
Окрашивание дизельного топлива для предприятий сельского хозяйства и рыболовства продолжится, чтобы и в дальнейшем можно было предотвращать случаи злоупотреблений льготой.