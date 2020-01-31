Сложности с парковкой: председатель КТ рассказала, как трудно построить стоянку во дворе

Бюджетный вариант

Председатель КТ Любовь Шарова рассказала, что изначально жители дома планировали строить большую парковку на 60 машиномест. Но выяснилось, что трубопровод для загрязненной воды от парковки потребуется протянуть мимо двух соседних домов до ливневой канализации, идущей вдоль Таллиннского шоссе. Такой дорогой проект товарищество просто не могло себе позволить.

Вместо трубопровода на парковке можно было бы организовать локальный маслосборник. На встрече с мэром Нарвы, которую устраивал Rus.Postimees в декабре, Любовь Шарова обращалась со своей проблемой к мэру, и Алексей Евграфов заверил, что локальный маслосборник может стать выходом из ситуации.

Члены товарищества, однако, решили, что и это будет для них слишком дорого.

“Если заказывать локальный маслосборник, парковка будет стоить порядка 50 тысяч евро. А мы только фасад закончили делать, кредит выплачивать еще на четыре года…” - объясняет Любовь Шарова.

В то же время, парковка дому необходима. Сейчас жители оставляют машины прямо на газоне. Если бы они парковались на асфальте, к дому не могла бы подъехать пожарная машина, да и вообще на узкой дороге стало бы слишком тесно.

“У нас рядом 13-я школа, два детских садика, мимо дома проходит много людей. Поэтому мы должны расширить проезжую часть, а на нашем газоне построить парковочные места”, - рассказала председатель.

В итоге члены товарищества решили строить парковку не более, чем на 20 мест. Это меньше, чем хотелось бы, но экономичнее за счет отсутствия маслосборника.

“Если у людей есть две-три машины, они должны будут их убрать, это будут их проблемы, где парковаться. Мы пришли к решению, что у каждой квартиры будет только одно парковочное место, и жители дома поддержали, что мы строим 20 парковочных мест”, - рассказала Любовь Шарова.

Чиновники долго сомневались, но разрешили

КТ заказало проект и согласовало его со всеми владельцами сетей на участке, кроме водопроводного предприятия Narva Vesi. Специалист Narva Vesi Евгений Ааре объяснил Rus.Postimees, почему предприятие отказалось согласовать проект:

“Если парковка - от 20 машин и больше, то нужен маслосборник. Здесь проектировщик нам говорит, что на ней будет стоять только 16 машин - в этом случае маслосборник не нужен. Но территория парковки, на самом деле, позволяет стоянку больше, чем 20 машин. А в этом случае маслопескоуловитель нужен”.

Председатель КТ считает само городское требование к маслосборнику надуманным - сейчас в районе, где расположен ее дом, машинами заставлены все внутриквартальные дороги, у соседней девятиэтажки она насчитала почти сотню припаркованных машин. А поскольку формально это не парковки, а именно дороги, никаких маслосборников и ливневой канализации там нет.

В итоге, спорную ситуацию решал Департамент архитектуры и городского планирования. В понедельник его чиновники все-таки решили поверить товариществу и разрешили строить подозрительно просторную парковку. От КТ потребовали только использовать решетчатое бетонное покрытие, через которое может расти трава, а вода может свободно впитываться в грунт.

“Мы исходим из того, что проектировщик и товарищество нас не будут обманывать”, - сказал Евгений Ааре.

Он добавил также, что теперь товариществам, которые решили организовать с парковки сток в городскую ливневую канализацию, будет легче это сделать:

“Город принял такое решение, что те товарищества, которые будут подключаться к ливневой канализации, сбрасывать в специализированные ливневые коллекторы, будут освобождены от обязанности устанавливать маслосборники, поскольку эти специализированные ливневые коллекторы на выходе уже имеют маслосборник”.

Товарищество не согласилось с согласованием

История с парковкой на этом, однако, не закончилась. Товарищество не согласилось с требованием использовать решетчатую плитку. Любовь Шарова считает, что такое покрытие неудобно и травмоопасно: например, женщина на высоких каблуках может повредить на нем ноги.

Проектировщик парковки Владимир Лакисов считает, что в городских правилах есть противоречие. При строительстве любой новой парковки требуется использовать твердое покрытие, которое не позволит распространяться вокруг пыли и грязи, например асфальт, бетон или решетчатое покрытие с травой. По мнению проектировщика, такое покрытие будет распространять грязь.