Видео: участники и болельщики турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Участниками и зрителями турнира преимущественно были уроженцы Средней Азии. Они устроили нападение на спортсменов клуба «Витязь-Ногинск».

На видео снято, как многие берут в руки стулья и замахиваются ими, некоторые падают на пол. По факту нанесения телесных повреждений, грабежа и экстремистских высказываний организаторами турнира подано заявление в ГУ МВД России и прокуратуру города Москвы.

«На турнире было неспортивное поведение команд и творился хаос. Еще до начала массовой драки были всяческие провокации, споры с судьями в коридорах, пихания, толкания, спортсмены не могли просто до клетки дойти. Все это было обеспечено зрителями, которых призывали постоянно организаторы к порядку, но они игнорировали. Охрана пыталась навести порядок, но были полностью игнорированы они. Вели себя агрессивно, в секундантов кидались бутылками, всякие крики доносились из зала, в том числе ненормативная лексика была. Что и вылилось в массовую потасовку.

В частности, спортсменам моего клуба были нанесены телесные повреждения, а именно рассечена голова. Пришлось везти парня в больницу, где наложили множество швов ему, чтобы зашить рану. Сломан нос, сломана кисть. После группового избиения одного из наших спортсменов у него был похищен телефон.