Пт, 31.01.2020
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  • До 240 км/ч: в Латвии полицейские под нецензурную брань гоняют на патрульной машине

Видео ⟩ До 240 км/ч: в Латвии полицейские под нецензурную брань гоняют на патрульной машине

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В последние дни в социальных сетях стало популярным видео, на котором заснято, как сотрудники Госполиции Латвии на патрульном автомобиле Škoda явно превышают скорость - порой достигая 240 км/ч. Вся поездка сопровождается нецензурной бранью, пишет Rus.TVNET.

"Мы констатировали, что в соцсетях распространилось видео, на котором видно, что двое сотрудников Государственной полиции, во время управления служебным автомобилем, возможно, осознанно нарушают правила дорожного движения, - комментирует инцидент Госполиция Латвии. - Хотим обратить внимание, что эти действия недостойны для полицейского и совершенно недопустимы. Полиция начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства".

В пятницу во второй половине дня, после публикации видео, Госполиция Латвии распространила информацию, что эти сотрудники отстранены от выполнения рабочих обязанностей по причине, возможно, осознанного нарушения ПДД. 

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