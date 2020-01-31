Видео ⟩ До 240 км/ч: в Латвии полицейские под нецензурную брань гоняют на патрульной машине

В последние дни в социальных сетях стало популярным видео, на котором заснято, как сотрудники Госполиции Латвии на патрульном автомобиле Škoda явно превышают скорость - порой достигая 240 км/ч. Вся поездка сопровождается нецензурной бранью, пишет Rus.TVNET.
"Мы констатировали, что в соцсетях распространилось видео, на котором видно, что двое сотрудников Государственной полиции, во время управления служебным автомобилем, возможно, осознанно нарушают правила дорожного движения, - комментирует инцидент Госполиция Латвии. - Хотим обратить внимание, что эти действия недостойны для полицейского и совершенно недопустимы. Полиция начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства".
В пятницу во второй половине дня, после публикации видео, Госполиция Латвии распространила информацию, что эти сотрудники отстранены от выполнения рабочих обязанностей по причине, возможно, осознанного нарушения ПДД.