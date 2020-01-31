Volkswagen вновь стал крупнейшим автопроизводителем

Если сравнивать результаты с 2018 годом, то Volkswagen увеличил показатели на 1,3 процента, а Toyota, продавшая 10 742 122 (включая Lexus, Daihatsu и Hino), выросла на 1,4 процента, пишет Motor. Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi еще не опубликовали итоговую сумму, однако входящие в него компании уже раскрыли объемы мировых продаж за прошлый год: в сумме получается около 10,298 миллиона автомобилей. Падение составило 4,3 процента.

То, что Renault-Nissan-Mitsubishi скатился с первого места, которое он занимал в 2018 году, объясняется непростым периодом для альянса. Днем ранее Reuters выяснил, что Nissan разрабатывает план по сокращению расходов на 4,4 миллиарда долларов к 2023 году. Стратегия включает ликвидацию тысяч рабочих мест, закрытие нескольких заводов, сокращение модельных линеек и количества комплектаций существующих автомобилей.

Экс-глава альянса Карлос Гон, который недавно сбежал из-под домашнего ареста в Японии и осел в Ливане, предрек компании Nissan банкротство в ближайшие два-три года. По словам Гона, которые процитировал его адвокат, Nissan якобы намерена сократить влияние со стороны Renault.