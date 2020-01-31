Live: сборная Эстонии продолжает сражение за выход на чемпиоант мира

После разгрома 17:1 команды Великобритании, эстонским флорболистам предстоит встреча с датчанами, кторым уступили почти два года назад на ЧМ 2:3. Как заявил главный тренер сборной Эстонии, Ристо Лалль, на этот ЧМ сборная Эстонии привезла состав, в котором сразу шесть человек - новички на так состязании. Те, кто два года назад участвовал в чемпионате мира, но сейчас не смог приехать, по словам Лалля, либо закончили с флорболом, либо в силу рабочих или семейных обстоятельств не могут помочь сборной.