Live: сборная Эстонии продолжает сражение за выход на чемпионат мира

Сегодня сборная Эстонии по флорболу сыграет второй матч отбора на чемпионат мира. В соперниках нашей команды - сборная Дании.
После разгрома 17:1 команды Великобритании, эстонским флорболистам предстоит встреча с датчанами, которым уступили почти два года назад на ЧМ 2:3. Как заявил главный тренер сборной Эстонии, Ристо Лалль, на этот ЧМ сборная Эстонии привезла состав, в котором сразу шесть человек - новички на так состязании. Те, кто два года назад участвовал в чемпионате мира, но сейчас не смог приехать, по словам Лалля, либо закончили с флорболом, либо в силу рабочих или семейных обстоятельств не могут помочь сборной.
Лалль отметил, что поединок с датчанами простым не будет: "Это хорошая сборная, у датчан один из лучших вратарей в мире и один игрок из шведской элитной лиги. Ждем интересный поединок и постараемся подойти к матчу в самой оптимальной форме".
Начало встречи в 20:00, трансляцию можно посмотреть здесь: