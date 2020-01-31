Картина дня: подозрение на коронавирус в Таллинне, Великобритания прощается с ЕС и мятежный семейный врач

Доставленные в Таллинне в больницу китайские туристы совершенно здоровы

Сегодня, 31 января, столичная скорая помощь доставила в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу двух туристов из Китая, чтобы проверить их состояние здоровья и выяснить, могут ли они быть заражены новым типом коронавируса. Около 14:00 Департамент здоровья сообщил, что у госпитализированных туристов все-таки не было коронавируса. Читать далее...

Эпидемия коронавируса: в Таллинне зубная клиника прекращает обслуживание пациентов из группы риска

Вспыхнувший в китайской провинции Хубэй коронавирус распространяется и в других странах. Следите вместе с Rus.Postimees за последними новостями о новом вирусе. Читать далее...

Эстонский врач о коронавирусе: есть ли на самом деле причины для паники?

В СМИ активно освещают начавшийся распространяться из Китая коронавирус, но, как говорит микробиолог и врач-инфекционист Вильяндиской больницы Руть Мянник, у нас нет оснований для паники. В Эстонии сейчас обычный сезон гриппа. Читать далее...

Мятежный семейный врач Мадис Вескимяги: «Не могу замалчивать ошибки»

Июнь 2016 года. В кабинет тыстамааского семейного врача Мадиса Вескимяги входят два работника Инспекции охраны окружающей среды. Они опечатывают рентгеновский аппарат, на котором в год делается 600 обследований. Проведение ренггеновских обследований семейным врачом в то время являлось нарушением закона. Читать далее...

«Как же бесит!» коронавирус: мифы вокруг нового заболевания и споры с антипрививочниками

Это одиннадцатый эпизод подкаста «Как же бесит!», в котором главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и журналист Екатерина Павлова говорят о событиях и явлениях, которые цепляют, возмущают и просто бесят. С нами в студии ученый-генетик Наталия Первякова. Читать далее...

Неожиданный поворот: Swedbank и Danske могут избежать гигантских штрафов

Опираясь на влиятельные источники, S&P Global Market Intelligence сообщил, что ушедший из Эстонии из-за скандала, связанного с отмыванием денег, Danske может избежать гигантского штрафа, поскольку США испытывают большие трудности с предъявлением обвинения банку. Читать далее...

Великобритания покидает Европейский союз

Великобритания в ночь на 1 февраля окончательно выйдет из состава Европейского союза. Читать далее...

МИД России: Тартуский мирный договор утратил силу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с празднованием в Эстонии столетия Тартуского мирного договора заявила, что этот договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права – СССР. Читать далее...

В Эстонии создадут регистр имеющих право пользоваться «синим топливом»

Правительство на вечернем совещании в четверг приняло решение, что для сокращения случаев злоупотреблений дизельным топливом специального назначения, так называемым «синим» (подкрашенным) топливом, будет создан регистр лиц, имеющих право использовать горючее, продающееся по сниженным ценам. Читать далее...

ПАСЕ потребовала от России прекратить военное вмешательство в Донбассе

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала от России положить конец ее военному вмешательству на востоке Украины. Об этом говорится в тексте резолюции, принятой в четверг, 30 января, на заседании зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге и посвященной мониторинговой процедуре ассамблеи в период с января по декабрь 2019 года. Читать далее...

EKRE отметит столетие Тартуского мира факельным шествием

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организует 2 февраля в Тарту факельное шествие в честь столетия с момента подписания Тартуского мирного договора. Читать далее...

Кадри Лийк: в Эстонии на встречу Кальюлайд с Путиным смотрели как на покорение Эвереста

Визит президента Керсти Кальюлайд в Москву и встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Эстонии восприняли как важное достижение, ценное само по себе, но до сих пор остается непонятным, что именно Эстония хочет добиться такими контактами с российским руководством, передает портал Rus.ERR слова старшего аналитика Европейского совета по международным отношениям Кадри Лийк. Читать далее...

Сложности с парковкой: председатель КТ рассказала, как трудно построить стоянку во дворе