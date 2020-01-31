Юри Ратас: Великобритания навсегда останется близким другом Эстонии

«Нашей дружбе уже более ста лет. Нас связывают история, доверие и давнее сотрудничество, а также совместная ответственность за безопасность Европы. Я уверен, что тесная дружба и сотрудничество Эстонии и Великобритании станут еще глубже в том, что касается безопасности, обороны, кибербезопасности и цифрового сотрудничества, а также науки и образования. Я подчеркнул это вчера на встрече с послом Великобритании Терезой Буббир», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

«Великобритания стала домом для целого ряда эстонских стартапов, кроме того, там живут и учатся тысячи эстонцев. Поэтому я считаю очень важным, чтобы культурные, образовательные и научные контакты, сближающие наших людей, оставались очень тесными», - добавил он.

Ратас отметил давние связи Эстонии и Великобритании, особенно в области обороны и безопасности. «Оборонное сотрудничество связывает нас с британцами еще со времен Освободительной войны. Мы высоко ценим их вклад в обеспечение безопасности Балтийского моря и всего НАТО. Также наши военные вместе служили в сложных международных миссиях как в Афганистане, так и в Мали», - сказал Ратас. В Эстонии базируется один из крупнейших британских зарубежных контингентов. «Наши страны являются близкими партнерами по НАТО, мы сотрудничаем в Совете безопасности ООН», - сказал Ратас.

По словам Ратаса, у Эстонии и Великобритании есть еще куда развиваться в плане цифрового и киберсотрудничества. «Я пригласил своего коллегу Бориса Джонсона на проходящий этой осенью в Эстонии цифровой саммит и предшествующую ему встречу глав правительств Северных стран, Балтийских стран и Ирландии, чтобы вместе обсудить сотрудничество в развитии электронного здравоохранения», - сказал премьер-министр.

Говоря о дальнейших отношениях Великобритании и Европейского союза, премьер-министр Ратас подчеркнул необходимость сделать все для того, чтобы это было очень содержательное стратегическое партнерство. «Если мы посмотрим в будущее, то, думаю, Великобритания должна стать особенным партнером для Европейского союза. Над этим мы сейчас работаем. Мы хотим видеть близкое сотрудничество, в первую очередь, в сфере безопасности, внешней и оборонной политики, а также торговли», - отметил Ратас.