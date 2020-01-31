День Брекзита наступил: что теперь изменится для нас?

Короткий ответ таков, что до конца 2020 года для простых граждан в законодательстве ничего не изменится, поскольку в течение переходного периода права граждан ЕС в Великобритании будут сохраняться. Экономические отношения между ЕС и Великобританией будут до конца 2020 года регулироваться действующими правилами ЕС.

Проживающим в Великобритании самое главное официально зарегистрироваться. Это можно сделать уже сейчас, а дополнительную информацию (на английском языке) можно найти ЗДЕСЬ.

Путешествия

До 31 декабря при поездках в Великобританию граждане ЕС будут продолжать пользоваться правами Европейского Союза. Другими словами, в процессе контроля документов при въезде ничего не меняется; карта медицинского страхования ЕС остается действительной. После 31 декабря этого года для въезжающих в Соединенное королевство вступят в силу правила для третьих стран, то есть стран, не входящих в ЕС.

Согласно информации Министерства экономики и коммуникаций, Европейский Союз планирует предоставить британским гражданам право безвизового пребывания для краткосрочного пребывания в странах ЕС, если Великобритания ответит тем же. «В этом случае граждане ЕС смогут находиться в Соединенном Королевстве 90 дней в течение 180-дневного срока», - пояснили в министерстве.

Что касается авиаперевозок, Министерство иностранных дел заявило, что были предприняты усилия для поддержания того же объема, но следует помнить, что в случае отмены рейсов по не зависящим от авиакомпании причинам пассажир может требовать возмещения цены билета, как и прежде.

После 31 декабря при полете в Великобританию необходимо будет иметь с собой паспорт.

Проживание и работа

В течение переходного года ничего не изменится, но обязательно нужно зарегистрироваться в Великобритании, если это еще не сделано (ссылка здесь). Люди, которые прожили в Великобритании более пяти лет, могут претендовать на статус постоянного переселенца (settled) - в этом случае их права на жизнь в Великобритании, работу, медицинское страхование и т.д должны быть гарантированы на всю оставшуюся жизнь.

Те, кто прожил в Великобритании менее пяти лет, могут претендовать на предварительный статус (pre-settled). С этим статусом вы можете жить и работать в Великобритании до пяти лет, после чего следует подать заявление на получение постоянного статуса. Подать заявку на предварительный статус может лицо, переехавшее в Великобританию до 31 декабря.

При подаче заявления на получение этих статусов необходимо подтвердить факт постоянного проживания в Великобритании. Для этого необходимо предоставить свой номер национального страхования, документ о постоянном проживании или документ, подтверждающий право бессрочного пребывания.

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