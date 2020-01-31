День Брекзита наступил: что теперь изменится для нас?

Сегодня в полночь Соединенное Королевство покинет Европейский союз, пишет Postimees. Переходный период продлится до конца 2020 года. Что поменяется в связи с Брекзитом?
Короткий ответ таков, что до конца 2020 года для простых граждан в законодательстве ничего не изменится, поскольку в течение переходного периода права граждан ЕС в Великобритании будут сохраняться. Экономические отношения между ЕС и Великобританией будут до конца 2020 года регулироваться действующими правилами ЕС.
Проживающим в Великобритании самое главное официально зарегистрироваться. Это можно сделать уже сейчас, а дополнительную информацию (на английском языке) можно найти ЗДЕСЬ.
Путешествия
До 31 декабря при поездках в Великобританию граждане ЕС будут продолжать пользоваться правами Европейского Союза. Другими словами, в процессе контроля документов при въезде ничего не меняется; карта медицинского страхования ЕС остается действительной. После 31 декабря этого года для въезжающих в Соединенное королевство вступят в силу правила для третьих стран, то есть стран, не входящих в ЕС.
Согласно информации Министерства экономики и коммуникаций, Европейский Союз планирует предоставить британским гражданам право безвизового пребывания для краткосрочного пребывания в странах ЕС, если Великобритания ответит тем же. «В этом случае граждане ЕС смогут находиться в Соединенном Королевстве 90 дней в течение 180-дневного срока», - пояснили в министерстве.
Что касается авиаперевозок, Министерство иностранных дел заявило, что были предприняты усилия для поддержания того же объема, но следует помнить, что в случае отмены рейсов по не зависящим от авиакомпании причинам пассажир может требовать возмещения цены билета, как и прежде.
После 31 декабря при полете в Великобританию необходимо будет иметь с собой паспорт.
Проживание и работа
В течение переходного года ничего не изменится, но обязательно нужно зарегистрироваться в Великобритании, если это еще не сделано (ссылка здесь). Люди, которые прожили в Великобритании более пяти лет, могут претендовать на статус постоянного переселенца (settled) - в этом случае их права на жизнь в Великобритании, работу, медицинское страхование и т.д должны быть гарантированы на всю оставшуюся жизнь.
Те, кто прожил в Великобритании менее пяти лет, могут претендовать на предварительный статус (pre-settled). С этим статусом вы можете жить и работать в Великобритании до пяти лет, после чего следует подать заявление на получение постоянного статуса. Подать заявку на предварительный статус может лицо, переехавшее в Великобританию до 31 декабря.
При подаче заявления на получение этих статусов необходимо подтвердить факт постоянного проживания в Великобритании. Для этого необходимо предоставить свой номер национального страхования, документ о постоянном проживании или документ, подтверждающий право бессрочного пребывания.
Студентам
Что касается отправки в Великобританию студентов по обмену после Брекзита, пока никаких конкретных соглашений не заключено. Ничего не изменится до конца года, и студент, начавший свою учебу по обмену в 2020 году, обязательно сможет ее завершить. Важно помнить, что плата за обучение и другие внутренние условия остаются предметом соглашения между студентом и университетом.
Заместитель главы отдела Европейского союза и международного сотрудничества Ану Пельо также уточнила, что те студенты, кто самостоятельно приезжает на обучение в Великобританию, должны смотреть, какие условия будут применяться к иностранным студентам после окончания переходного периода. Безусловно, следует помнить о возможных изменениях в отношении виз, видов на жительство, медицинского страхования и т.д.
Телекоммуникации
В Европейском Союзе с 2017 года использование мобильных данных доступно в каждой стране без дополнительной оплаты, по той же цене, что и родной стране пользователя. Однако в Соединенном Королевстве после переходного периода с членов ЕС может взиматься плата за роуминг, если Великобритания примет такое решение. Это может привести к более высоким ценам на звонки и мобильный интернет для пользователя. В этом случае, однако, оператор связи обязан уведомить клиента о более высоких расходах посредством SMS.
Заказ товаров из Соединенного Королевства
После 31 декабря торговля сильно изменится, поскольку Великобритания станет «третьей страной» для Европейского Союза, а это означает, что заказанные товары также будут облагаться соответствующими таможенными и акцизными пошлинами.
Для потребителей это означает, что к заказу товаров из Великобритании будут применяться те же правила, что и при заказе из Китая: налог с оборота, таможенная пошлина, акцизы и другие таможенные формальности. Получатели товара должны будут заплатить дополнительную сумму после прибытия товара в Эстонию.
С точки зрения Европейского Союза с превращением Великобритании в третью страну, товары должны будут декларированы на таможне и облагаться подоходным налогом, если их стоимость превышает 22 евро, но не превышает 150 евро. В случае посылок на сумму более 150 евро нужно будет платить таможенную пошлину.
При оформлении заказа после 31 декабря следует обратить внимание на условия покупки, поскольку некоторые продавцы также предлагают таможенное оформление как часть транспортных услуг. Если при заказе оплачены только сам товар и транспорт, следует быть готовым декларировать товары на таможне. Это можно сделать самостоятельно в онлайн-среде Налогово-таможенного департамента e-MTA. Кроме того, можно заказать платную услугу декларации у курьера или поставщика почтовых услуг (например, Omniva) по прибытии.
Также важно помнить, что при покупке у британского продавца нужно внимательно читать условия договора, так как если с выполнением договора возникнет проблема, эстонские органы по защите прав потребителей не смогут оказать первоначальную помощь, и придется обращаться в соответствующие органы Великобритании.
«Однако ситуация все еще может измениться. Например, у Норвегии и Исландии есть отдельные соглашения для рассмотрения международных жалоб, потому что они согласились с директивами и правилами», - сказала Анне-Май Хелемяэ, эксперт по коммуникациям Департамента защиты потребителей.