Влияние коронавируса на движение товаров: существенные задержки и повышение цен на перевозки

«Празднование Нового года в Китае – это период, когда, в принципе, вся коммерческая и производственная деятельность в Китае стоит и международных перевозок почти не происходит», – говорит член правления Balti Logistika Магнус Лепасалу. Остановка работы заводов обуславливает задержки в цепи поставок и приводит к дополнительным расходам, в том числе для многих эстонских компаний, которым многие важные для производства компоненты или готовая продукция поставляется из Китая.

«British Airways и Lufthansa уже аннулировали все прямые перелеты в Китай и, скорее всего, так же поступят и многие другие авиакомпании», – заявляет Лепасалу. Он также добавляет, что сокращение количества рейсов означает сокращение объемов перевозимых товаров. Посылки копятся в ожидании своего часа в аэропортах, от этого возникают очереди, увеличиваются сроки транзита. Поэтому следует учитывать, что товары, не имеющие приоритета, будут ждать своей отправки несколько дней или даже недель. Эта проблема касается в первую очередь импортных перевозок, поскольку объемы импортных товаров существенно больше. «Мы уже сегодня знаем, что большинство поставок из Китая запланированных на начало февраля, задерживается», – добавляет Лепасалу.

Лепасалу рекомендует эстонским предпринимателям поддерживать связь с китайскими отправителями и своими логистическими партнерами, чтобы при первой же возможности дать критическим товарам ход. «Если запланирована крупная поставка, то разумнее было бы разделить ее на части и более важную часть отправить быстрее, например, с помощью экспресс-решения», – говорит Лепасалу, чей опыт показывает, что в случае дефицита грузового пространства цены на авиаперевозки существенно вырастают. По его словам, с отправкой товаров в Китай проблем пока нет, но если авиакомпании продолжат аннулировать рейсы, то экспортировать товары будет сложнее и дороже.