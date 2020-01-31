В Петербурге обрушилась крыша Спортивно-концертного комплекса: под завалами могут быть рабочие, один погиб

Один человек, предположительно, погиб при демонтаже крыши СКК в Петербурге, сообщает Фонтанка.ру. На опубликованных изданием кадрах видно, как конструкция рушится, и спастись не успевает рабочий. Все это происходит на глазах у его коллеги, который находится поблизости в строительной люльке. На место ЧП прибыли поисково-спасательная служба, пожарные и реанимация. Напомним, в мае 2018 года власти Санкт-Петербурга и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко подписали соглашение о реконструкции СКК "Петербургский".