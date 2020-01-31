Пт, 31.01.2020
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  • Старейшина Люганузе и кандидат на пост директора Кивиылиской школы достигли соглашения

Старейшина Люганузе и кандидат на пост директора Кивиылиской школы достигли соглашения

Акция в поддержку уволенного в Кивиыли школьного директора.

ФОТО: Sander Ilvest

Учительница эстонского языка и литературы Ану Вау, которой предложили пост директора 1-й средней школы Кивиыли, и старейшина волости Люганузе Виктор Рауам достигли соглашения по условиям трудового договора. Если волостное собрание на следующей неделе утвердит решение, то Вау сможет приступить к работе в качестве директора школы 10 февраля, передает Rus.ERR.

В ходе конкурса, организованного волостной управой Люганузе, Ану Вау проиграла Тармо Валгепеа по голосам со счетом 2:6, но в среду Валгепеа отказался от должности директора, сославшись на то, что учителя и попечительский совет школы выступили против него. Сначала Вау отказалась от предложения волостной управы, но в четверг сообщила письменно, что готова стать директором.

Волостная управа Люганузе уволила прежнего директора школы Хейди Уусталу 5 декабря, поскольку та разрешила провести в стенах учебного заведения собрание молодых реформистов.

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