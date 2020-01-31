Старейшина Люганузе и кандидат на пост директора Кивиылиской школы достигли соглашения

В ходе конкурса, организованного волостной управой Люганузе, Ану Вау проиграла Тармо Валгепеа по голосам со счетом 2:6, но в среду Валгепеа отказался от должности директора, сославшись на то, что учителя и попечительский совет школы выступили против него. Сначала Вау отказалась от предложения волостной управы, но в четверг сообщила письменно, что готова стать директором.