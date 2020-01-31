Ушла из больницы в Таллинне: полиция разыскивает 88-летнюю Ванду

Сегодня утором 88-летняя Ванда ушла из Северо-Эстонской региональной больницы, в настоящий момент ее местонахождение неизвестно.
Ванда может находиться в Нымме или Мустамяэ, но не исключены и другие районы Таллинна. Из-за состояния здоровья пропавшая может быть в растерянности.
Приметы пропавшей: рост около 150 см, короткие седые волосы. Уходя из больницы, она была одета в серую куртку, шарф с узором, черные джинсы, белую обувь и светлую шапку.
Всех, кто видел изображенную на фото Ванду или располагает информацией о ее местонахождении, полиция просить звонить в центр тревоги по короткому номеру 112.