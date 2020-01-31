Пт, 31.01.2020
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  • Ушла из больницы в Таллинне: полиция разыскивает 88-летнюю Ванду

Ушла из больницы в Таллинне: полиция разыскивает 88-летнюю Ванду

Пропавшая Ванда.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Сегодня утором 88-летняя Ванда ушла из Северо-Эстонской региональной больницы, в настоящий момент ее местонахождение неизвестно.

Ванда может находиться в Нымме или Мустамяэ, но не исключены и другие районы Таллинна. Из-за состояния здоровья пропавшая может быть в растерянности.

Приметы пропавшей: рост около 150 см, короткие седые волосы. Уходя из больницы, она была одета в серую куртку, шарф с узором, черные джинсы, белую обувь и светлую шапку.

Всех, кто видел изображенную на фото Ванду или располагает информацией о ее местонахождении, полиция просить звонить в центр тревоги по короткому номеру 112.

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