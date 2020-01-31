Галерея ⟩ Архитекторы: мы опять сделали это! Разноцветный жилой дом Kadrioru Plaza предлагает высокий уровень жизни

«Мы создали дом, которое можно сравнить с музыкальным произведением, спектаклем, произведением изобразительного искусства или культурным событием», - взволнованно объяснили архитекторы.

По их словам, эстонцы делятся на два полярных вида — дикари и немцы.

«Немцу цветной дом не нравится, а дикари, наоборот, говорят, что это действительно хорошо», - объяснил Вилен Кюннапу.

Тандем архитекторов признает, что они не следуют модным тенденциям они не следуют, зато следят за всем, что происходит в мире. Мудрецы держат глаза открытыми и следят за миром. Архитекторы признают, что советская эпоха обесцветила Эстонию, да и не было в то время предпосылок для создания чего-то веселого.

Однако, когда архитектура окончательно отошла от сухих рассудочных решений, дуэт архитекторов спроектировал ряд уникальных зданий, которые сегодня считаются культовыми, в том числе жилую башню Tigitorn и Центр открытий Ahhaa в Тарту.

Говоря об архитектуре Kadrioru Plaza, дуэт архитекторов снова и снова повторяет ключевые понятия: это и современное переосмысление югенд-стиля и ар-деко, и величественный центральный атриум, и стеклянные купола на крыше, и символические детали, и экологичность, и при этом функциональность. И, конечно же, насыщенные цветовые акценты, которые распределены по всему зданию — и внутри, и снаружи.

«Мы разные, в Эстонии очень мало представителей нашего поколения с подобным почерком»

Что делает Kadrioru Plaza особенным, так это его уникальная архитектура и интересные решения в атриуме, как для коммерческих, так и для открытых игровых площадок.

«В течение 20 лет мы время от времени сталкивались с ситуациями, когда архитектор находил особые решения, но, к сожалению, заказчик, из-за ограниченного бюджета или из-за отсутствия смелости от них отказывался, и в результате мы получали обычное, безликое, лишенное эмоций здание», - объяснила старший партнер RE Kinnisvara Моника Мельдо. По ее словам, новое здание стало таким благодаря застройщику, который, несмотря на риски, сделал свой выбор, приняв проект, и победил.

Как и в творчестве, трудно найти объект недвижимость, который бы нравился абсолютно всем.

Что касается недвижимости, Мельдо говорит, что у любого дома всегда есть как минимум две стороны - какую ценность она представляет для горожанина и как жители будут использовать здание в качестве повседневной среды обитания.

В дополнение к интересной архитектуре, Мельдо считает, что очень важно хорошее расположение здания — в данном случае между центром и Кадриоргом. Комфорт также важен - в одном доме работают рестораны и предприятия обслуживания.

Моника Мельдо знает, что в последние годы потенциальные покупатели в большей степени предпочитают не многоэтажные коробки, а интересные архитектурные решения жилых домов.

Как и во времена первой Эстонской республики, когда высоко ценились дома, спроектированные известными зодчими - Карлом Бурманом, Артуром Перна, Антоном Соансом, сегодня, по ее словам, возрастает спрос на работы некоторых архитекторов.

Целевая группа покупателей квартир в Kadrioru Plaza очень широка. По словам Моники Мельдо, покупателями являются как иностранные инвесторы, так и местные молодые семьи. В основном, интересуются квартирами люди, живущие в этом же районе.